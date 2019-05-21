2019/05/21 | 18:56

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روحاني: اميركا اضطرت لتكون هي البادئة للخروج من الاتفاق النووي ونحن انتصرنا في هذا المجال

الثلاثاء

21

ايار

2019 :

06:37 pm

37

روحاني: اميركا اضطرت لتكون هي البادئة للخروج من الاتفاق النووي ونحن

انتصرنا في هذا المجال

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