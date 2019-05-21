دعوة رسمية من سلطات البحرين لكيان الاحتلال

2019/05/21 | 18:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت القناة 13 العبرية أن "اسرائيل" تلقت دعوة رسمية من السلطات

البحرينية للمشاركة في ورشة البحرين حول الجزء الاقتصادي من "صفقة

القرن"، وقد وصلت الدعوة عبر البريد الدبلوماسي الى "اسرائيل"، وهذه

الخطوة منسقة بين نتنياهو وترامب.وينعقد المؤتمر بين 25-26 يزنيز المقبل في البحرين، في حين انه تم

الإيعاز إلى الصحف البحرينية بعدم التطرق إلى مشاركة إسرائيلية أو نشر

أي نقد للمؤتمر أو تغطية للرفض الشعبي والفعاليات المناهضة.وطالبت حركة المقاومة الإسلامية في فلسطين (حماس)، اليوم الثلاثاء،

الدول العربية بعدم تلبية دعوات المشاركة، فيما سمي "ورشة عمل

اقتصادية" في يونيو/حزيران المقبل في العاصمة البحرينية المنامة،

ودعتها للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني بكل الوسائل والأدوات، ودعمه

لمواجهة الخطة الأمريكية وإفشالها.

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