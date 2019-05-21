ارسال مساعدات بقيمة 5.75 مليون دولار الى كوريا الشمالية

2019/05/21 | 18:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- متابعة:

وافق مجلس الأمن، الثلاثاء، على إرسال مساعدات إنسانية بقيمة 5.75 مليون دولار أمريكي إلى كوريا الشمالية، في إطار تخفيف بعض العقوبات المفروضة عليها ومواجهة الأزمة الغذائية.

وجاء القرار الصادر عن مجلس الأمن؛ من أجل السماح لصندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) بإيصال مساعدات لكوريا الشمالية بهدف ”تحسين شروط الصحة والتغذية في البلد الفقير“، وفقًا لوكالة ”يونهاب“ الكورية الجنوبية.

وتستخدم ”يونيسيف“ هذه المساعدات بموجب القرار المذكور، لتوفير مياه نظيفة للسكان، ودعم المشافي في علاج المرضى خاصة الأطفال والأمهات الذين يعانون من نقص في التغذية، حسب المصدر نفسه.

وستساهم الدنمارك بالجزء الأكبر من هذه المساعدات بما في ذلك مجموعة من أدوات تبريد اللقاحات بقيمة 3.87 مليون دولار.

وقالت ”يونيسيف“، في بيان: إن ”هذه المعدات ستكفل تخزين لقاحات تكفي لـ 355 ألف طفل ما دون عمر السنة، و362 امرأة حاملًا“.

وأضاف البيان أن ”موظفينا سيمارسون الرقابة اللازمة من أجل ضمان استخدام هذه المعدات بالشكل الذي خطط له“.

وتأتي هذه الخطوة، بينما تخطط كوريا الجنوبية، وبرنامج الغذاء العالمي، لإرسال مساعدات إنسانية إلى بيونغ يانغ، التي تتعرض لأسوأ موجة جفاف ضربت المحاصيل الزراعية في البلاد، وأدت إلى نقص الغذاء.

وتفرض الأمم المتحدة عقوبات اقتصادية على كوريا الشمالية منذ 2006، عندما نفذت بيونغ يانغ أول عملية إطلاق ضمن برنامج سلاحها النووي.

بغداد اليوم- متابعة

قال جيمس كارافانو، نائب رئيس دراسات السياسات الدفاعية والأجنبية لدى مؤسسة التراث الأميركية، إن كلا من الولايات المتحدة وإيران يبتعدان في تصريحاتهما عن الرغبة في الحرب.

وأشار كارافانو، في تصريح نقلته "إندبندنت عربي

بغداد اليوم - متابعة

دعا نحو 400 عضو من مجلسي الكونغرس الأمريكي، الثلاثاء (21 أيار 2019)، الرئيس دونالد ترامب، إلى الإبقاء على القوات الأمريكية في سوريا والتصدي لخطر الجماعات الإرهابية الذي "يهدد أقرب الحلفاء في المنطقة".

ووقع أع

بغداد اليوم_ متابعة

صديقان بريطانيان أرادا الالتحاق بتنظيم داعش في سوريا، فاختارا موقع السفر الشهير TripAdvisor لتنظيم الرحلة.

صفوان منصور وحنظلة باتيل (23 عاما) حكم عليها الاثنين بالسجن 14 عاما لكل منهما بتهمة محاولة الالتحاق بصفوف داعش.

وا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ارسال مساعدات بقيمة 5.75 مليون دولار الى كوريا الشمالية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( ارسال مساعدات بقيمة 5.75 مليون دولار الى كوريا الشمالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).