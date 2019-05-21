كتلة صادقون تؤكد المضي في عمل اللجان النيابية ودعم القرارات التي تخدم المجتمع

2019/05/21 | 18:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت كتلة / صادقون / المضي قدماً في عمل اللجان النيابية ودعم القرارات التي تخدم شرائح المجتمع.وذكر المكتب الأعلامي للكتلة في بيان صحفي :” ان الكتلة عقدت اجتماعا برئاسة النائب عدنان فيحان ، وتمت مناقشة سير عمل اللجان النيابية ، والتأكيد على دعم كافة القرارات التي تخدم شرائح المجتمع”.واضاف انه :” تم خلال […]

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