لجنة الرياضة والشباب تطالب الحكومة باعادة النظر باللجنة الخماسية المتعلقة بعمل اللجنة الأولمبية

2019/05/21 | 18:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت لجنة الرياضة والشباب النيابية، الحكومة باعادة النظر باللجنة الخماسية المتعلقة بعمل اللجنة الأولمبية.وذكر المكتب الإعلامي لنائب رئيس البرلمان حسن الكعبي :” ان الكعبي التقى اليوم رئيس لجنة الرياضة والشباب النيابية عباس عليوي و اعضاء اللجنة، وجرى خلال اللقاء بحث خطة اللجنة الهادفة الى النهوض بالواقع الرياضي ، وزيادة دعم قطاعي الشباب والرياضة”.وبين […]

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