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البنتاغون: أوقفنا احتمال الهجمات الإيرانية على قواتنا


البنتاغون: أوقفنا احتمال الهجمات الإيرانية على قواتنا
2019/05/21 | 18:59
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- البنتاغون: أوقفنا احتمال الهجمات الإيرانية على قواتنا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/05/21 | 18:59.

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