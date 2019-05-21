جمعية المطاحن: قادرون على تغطية احتياجات 120 مليون نسمة من الطحين الصفر

2019/05/21 | 18:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..كشفت جمعية المطاحن العراقية، الثلاثاء، عن استيراد العراق الطحين الصفر بقيمة 800 مليون دولار سنويا، فيما ابدت استعدادها لانتاج كميات كبيرة تكفي لـ120 مليون نسمة.وقال عضو الجمعية رحيم محمد خشن في تصريح اطلعت عليه /المعلومة/، إن “ العراق يســــتورد ســــنويا قرابة الـــــ 10 ملايــــين طن مــــن مادة الطحــــين الصفر مــــن مختلــــف المناشــــئ […]

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