2019/05/21 | 19:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: PETurhq5EKY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اثث بيتك - 2019/5/21) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اثث بيتك - 2019/5/21) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).