النقل تعلن ادراج مشروع ميناء الفاو الكبير ضمن الموازنة

2019/05/21 | 19:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

أعلنت

وزارة النقل، اليوم الثلاثاء، اطلاق المبالغ المخصصة لمشروع ميناء الفاو الكبير، من

قبل الحكومة العراقية.

وقالت

الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان مشروع الفاو الكبير

“تم ادراجه ضمن قانون الموازنة الاتحادية رقم 1 لسنة 2019”.

وكشفت

الوزارة ان قيمة المبلغ المخصص للمشروع هي 400 مليار دينار عراقي، محسوبة “على

الموازنة ضمن الخطة الاستمثارية لوزارة النقل، حيث تم تخويل الوزارة صلاحية التنفيذ

والصرف مع مراعاة الالتزام بالتعليمات والصلاحيات الخاصة بهذا المشروع”.

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