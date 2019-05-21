إحباط مخطط داعشي خطير يستهدف محافظة عراقية

2019/05/21 | 19:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تمكنت خلية الصقور الاستخبارية وآسايش محافظة السليمانية من تفكيك خلية خطيرة لعصابات داعش الارهابية.

وقال الخبير الأمني فاضل أبورغيف أن "خلية إرهابية موزعة بين محافظتي بغداد والسليمانية كانت تخطط لتنفيذ هجمات إرهابية خلال أيام شهر رمضان، لكن معلومات استخباراتية أسهمت في تفكيكها واعتقال أعضائها".وأضاف أن: "بعض قيادات داعش تحاول الوصول إلى مدينة السليمانية الآمنة للاختباء بها، لكن التعاون والتنسيق بين الأسايش والاستخبارات الاتحادية، يحول دون".انتهى

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