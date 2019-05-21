بسبب الصراع بين اذربيجان وأرمينيا لاعب ارسنال يغيب عن النهائي الاوروبي

2019/05/21 | 19:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال أرسنال، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إن لاعب الوسط هنريك مخيتاريان، لن يكون ضمن التشكيلة التي ستخوض نهائي الدوري الأوروبي

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