مجلس الأمن: ارسال مساعدات بقيمة 5.75 مليون دولار الى كوريا الشمالية

2019/05/21 | 19:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق مجلس الأمن، اليوم الثلاثاء، على إرسال مساعدات إنسانية بقيمة 5.75 مليون دولار أمريكي إلى كوريا الشمالية، في إطار تخفيف بعض العقوبات المفروضة عليها ومواجهة

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