2019/05/21 | 19:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- انزلاق ليبيا إلى حرب أهلية
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المبعوث الأممي إلى ليبيا: يتعين محاسبة من يستخدمون النزاع بليبيا لمصالحهم ) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المبعوث الأممي إلى ليبيا: يتعين محاسبة من يستخدمون النزاع بليبيا لمصالحهم ) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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