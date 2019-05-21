العراق يستعد لتصدير الغاز إلى السوق العالمية لأول مرة بتاريخه

2019/05/21 | 19:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت شركة Rystad كبرى شركات الطاقة العالمية، الثلاثاء، أن العراق قد يبدأ تصدير الغاز الى السوق العالمية خلال عام 2022، مشيرة إلى أنه انتاجه سيصل الى ثلاثة مليارات قدم مكعب يوميا.وقال المحلل في فريق التنقيب لشركة Rystad أديتيا ســاراســوات “ان الـشـركـة تــرى الــغــاز بـأنـه المـرشـح الــواضــح والأكــثــر حـظـا فــي المـنـطـقـة لـلـسـنـين الاربــع المقبلة”.[…]

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