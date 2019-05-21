عقوبات انضباطية بحق لاعب في القوة الجوية ورئيس رابطة المشجعين

2019/05/21 | 19:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، إصدار عقوبات انضباطية بحق احد لاعبي فريق القوة الجوية ورئيس رابطة مشجعي الفريق.

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