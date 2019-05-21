التخطيط تبدأ الاستعدادات العملية لاجراء التعداد العام للسكان

2019/05/21 | 19:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير التخطيط رئيس الهيئة العليا للتعداد العام للسكان نوري صباح الدليمي عن بدء الاستعدادات العملية لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن في العراق خلال شهر تشرين الاول / اكتوبر من العام المقبل 2020 .

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