العثور على مقبرة جماعية في قرية غرب الموصل

2019/05/21 | 19:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت القوات الامنية على مقبرة جماعية تضم رفات 37 ضحية ، اغلبها من النساء في قرية عين التمر ضمن ناحية العياضية غرب الموصل .

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