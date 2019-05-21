تفاصيل قررات مجلس الوزراء الهامة في جلسة اليوم

2019/05/21 | 19:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]عقد مجلس الوزراء جلسته الاسبوعية اليوم الثلاثاء، برئاسة عادل عبدالمهدي رئيس المجلس.

وذكر بيان لرئاسة الوزراء، تلقت وكالة[اين] نسخة منه، ان" المجلس بحث العديد من القضايا المعدّة لجدول اعماله واصدر عددا من القرارات ، حيث قرر مجلس الوزراء الموافقة على أولويات مشاريع الاتفاقيات والتوصية الى مجلس النواب العراقي بشأن المضي في تشريع مشاريع القوانين بشأن الاتفاقيات عدد [26]".حيث قرر المجلس تعديل قراري مجلس الوزراء المرقمين [287] لسنة 2015 و[2] لسنة2017 بشأن صلاحية تأجير [أكشاك] لذوي الاحتياجات الخاصة، فيما وافق على قرارات المجلس الوزاري للطاقة المأخوذة في الجلسة 18، بشأن اتفاقية التسوية للعقد المرقم [EFP10 – 10200 ] بين شركةLEIGHTON OFFSHORE وشركة نفط البصرة .وصوت مجلس الوزراء على تحديد موعد اجراء انتخابات مجالس المحافظات بعد انجاز عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومجلس النواب، فيما قرر سحب يد الموظفين المحالين الى القضاء بقضية أو اكثر.كما خوّل مجلس الوزراء وزير التربية معالجة الامور الطارئة المتعلقة بدوام الطلبة واحتياجاتهم، فيما صوت على منح الاسر المشمولة بقانون الحماية الاجتماعية مبلغا قدره مائة الف دينار لكل اسرة .وبحسب البيان فان المجلس قرر ايضاً شمول طلبة كلية الادارة الصناعية للنفط والغاز بقناة النخبة، كما وافق على إهداء [6] سيارات اسعاف من دائرة صحة النجف الى العتبة العلوية المقدسة ، اضافة الى الموافقة على استبدال المركبات القديمة المستخدمة في سفاراتنا في الخارج.واختتم المجلس اجتماعه بالتصويت على إعفاء مشاريع القرض الألماني من رسوم حماية المنتج المحلي.

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