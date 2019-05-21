2019/05/21 | 19:27

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مجلس البصرة يجدد التأكيد على رفض أيّ حصار أو عدوان ضد إيران

أكد رئيس مجلس محافظة البصرة صباح البزوني أنه تم خلال جلسة اليوم

استعراض الوضع السياسي في المحافظة وتأثير الاوضاع الراهنة اقليمياً

عليها مع تأكيد رفضه لأي حصار او عدوان على الجارة ايران كما تم

التصويت على مشاريع عديدة ومنها عقود المعلمين وزيادة رواتبهم .

بدوره أوضح رئيس اللجنة القانونية في مجلس البصرة أنه من أجل مصلحة

المحافظة خصوصاً والعراق عامة فأن على الحكومة الاتحادية ألاّ تعقد

اتفاقات نفطية واقتصادية مع الشركات الاميركية بسبب التأزم المستمر

لواشنطن مع الجارة ايران وتعويض ذلك بشركات آسيوية مع اهمية أن يكون

للبصرة رأي في كل الاتفاقيات .

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