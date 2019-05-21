شاهد .. ماذا قال روحاني في رسالة الى ترامب !

2019/05/21 | 19:27

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ماذا قال روحاني في رسالة الى ترامب !

الثلاثاء

21

ايار

2019 :

06:52 pm

45

قال الرئيس الايراني حسن روحاني من محافظة آذربايجان الغربية قبل

أشهر وعندما كنت في نيويورك قال لي أحد قادة أمريكا البارزين خلال

اجتماعي به إن الرئيس الامريكي طلب منه أن لايقفوا بوجه العقوبات

المفروضة ضد طهران ليروا كيف سيسقط النظام الايراني في غضون ٣ أشهر

فقط ..



في نفس الاجتماع سألت هذا القيادي الامريكي ما اذا كان سيلتقي

الرئيس (ترامب) مرة أخرى فأجاب نعم ..



قلت له ليبلغ رئيسه أن ايران

الآن أقوى من أي وقت مضى وان ولاية اصحاب البيت الابيض ستنتهي، بينما

النظام الايراني باق في مكانه ..



قلت له نحن كنا قبلكم بآلاف السنين

وتذكّر كلامي هذا بعد ٣ أشهر ..



سترى أين ستكون ايران ؟

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