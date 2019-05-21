في نينوى.. الاطاحة بمبتز ينتحل صفة ضابط في جهاز مكافحة الإرهاب

2019/05/21 | 19:27

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية الشؤون الداخلية والامن في محافظة نينوى، الثلاثاء، القبض على شخص ينتحل صفة ضابط في جها...





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