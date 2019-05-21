القبض على ٤٦ مطلوبا اثنان منهم َبتهمة الارهاب في النجف

2019/05/21 | 19:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت القوات الامنية في النجف القبض على عدد من تالمطلوبين بقضايا جنائية وارهابية .وذكرت مديرية استخبارات النجف في بيان اليوم انها تمكنت من خلال ممارسات أمنية ومعلومات دقيقة من القاء القبض على ٤٦ مطلوبا وفق مواد قانونية مختلفة.واوضحت انه :” تم القاء القبض على متهمين اثنين مطلوبين وفق المادة ٤ ارهاب والقاء القبض […]

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