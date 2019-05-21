2019/05/21 | 19:30

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جمعية المطاحن العراقية "مستعدة"" لانتاج كميات تكفي 120 مليون نسمة

متابعة/..



كشفت جمعية المطاحن العراقية، الثلاثاء، عن استيراد العراق الطحين الصفر بقيمة 800 مليون دولار سنويا، فيما ابدت استعدادها لانتاج كميات كبيرة تكفي لـ120 مليون نسمة.

وقال عضو الجمعية رحيم محمد خشن في تصريح تابعته "عين العراق نيوز"،إن “ العراق يســــتورد ســــنويا قرابة الـــــ 10 ملايــــين طن مــــن مادة الطحــــين الصفر مــــن مختلــــف المناشــــئ الاقليميــــة والدوليــــة وباســــعار تصل الــــى 450 دولارا للطن الواحد في كثيــــر من الاحيــــان، حيث تلامــــس مبالغ الاســــتيراد مــــن هــــذه المــــادة الـــــ800 مليــــون دولار.

وأضاف خشن، أن “المطاحن العراقية قادرة علــــى انتاج كميات كبيرة تكفــــي لـ 120 مليون نســــمة، الامر الذي يتطلب تنسيقا اكثر ما بين الجهات المعينة ،الحكومية واصحاب المطاحن”، مبينا أن “توســــيع نشــــاط المطاحــــن وتفعيل المشــــروع الوطنــــي لانتــــاج الطحــــين الصفــــر يســــهم الــــى حــــد كبير فــــي تقديــــم الاعلاف النوعية الى الثــــروة الحيوانية ويعمل على رفع الطاقــــات الانتاجيــــة للحليــــب الخــــام واللحوم الحمــــراء وهــــذا يقلل الاســــتيرادات مــــن هذه المــــواد ويوفــــر مبالغهــــا للاســــتثمار داخــــل البلاد”.

واوضح أن “انتــــاج مــــادة الطحــــين الصفر محليــــا وبالمواصفــــات النوعيــــة العالمية يعزز مســــاهمة الانتــــاج الوطنــــي بالناتــــج المحلــــي الاجمالــــي، كما يعمــــل على فتح افــــاق جديدة للتصنيع وننتقــــل الى تجربــــة ناجحة اخرى، بعــــد نجــــاح تجربــــة صناعــــة الســــمنت التي اثبتــــت وجودهــــا في تغطيــــة طلب الاســــواق”.



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