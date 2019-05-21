بولندا تدعو ألمانيا إلى إعادة النظر في التخلي عن الطاقة النووية

2019/05/21 | 19:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة دعت مجموعة من العلماء والبيئيين البولنديين السلطات الألمانية لإعادة النظر في قرارها الذي اتخذته عام 2011 بالبدء التدريجي في التخلي عن استخدام الطاقة النووية.وفي خطاب مفتوح وقع عليه نحو 100 من الأكاديميين، دعوا إلى إعادة النظر في القرار والتأني في تطبيقه، وذلك باعتبار ألمانيا رائدة في السياسة العالمية وقوة اقتصادية.وشدد الأكاديميون […]

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