2019/05/21 | 19:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 5iav_8uojHs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بتعرف دعاء الإستفتاح؟) نشر أولاً على موقع (ام بي سي العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بتعرف دعاء الإستفتاح؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ام بي سي العراق).