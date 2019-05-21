دي ليخت يلمح إلى وجهته المقبلة رغم

2019/05/21 | 19:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لمح نجم دفاع أياكس أمستردام الهولندي الواعد ماتيس دي ليخت، إلى أنه يفضل الانتقال إلى برشلونة الإسباني على حساب مانشستر يونايتد الإنجليزي، في ظل صراع

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