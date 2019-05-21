2019/05/21 | 19:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى

اعلن نائب محافظ ديالى كريم علي اغا، اليوم الثلاثاء، عن موعد اطلاق الدرجات الوظيفية لتربية ديالى خلال اليومين المقبلين والاقسام المشمولة في التعيين

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