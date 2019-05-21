2019/05/21 | 20:29

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أعادة أصدار أرساليتي "شيش تسليح" ومقاطع حديد بمركز المنذرية الحدودي

بغداد اليوم _ البصرة

بادر مجموعة شباب في محافظة البصرة، بحملة تنظيف لتمثال الشاعر بدر شاكر السياب على ضفاف شط العرب، فيما وجهوا رسالة إلى القوات الأمنية.

وقال مشاركون في حملة التنظيف، لـ(بغداد اليوم) أنهم قاموا "بجهود طوعية بحملة تنظ

بغداد اليوم _ بغداد

ورث جوردان إدلارد روجرز، البالغ من العمر 31 عامًا، من مدينة كورنوال الإنجليزية، عقارا ومنطقة تحيط به وتبلغ مساحتها 6.2 كيلومترًا مربعا.

ويبلغ ثمن الميراث، في حال أراد أن يبيع، حوالي 50 مليون جنيه إسترليني (حوالي 62 مليون دول

بغداد اليوم _ ديالى

كشف مصدر حكومي في محافظة ديالى، اليوم الثلاثاء، عن "مفاجئة من العيار الثقيل" بشأن كميات من محصول الحنطة المزروعة في ناحية العظيم رفض سايلو بعقوبة استلامها بحجة عدم استيفاءه للشروط.

وقال المصدر في حديث لـ( بغد

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