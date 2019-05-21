اخماد حريق اندلع في حقل للحنطة في قضاء الخالص بديالى

2019/05/21 | 20:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اخمدت فرق الدفاع المدني حريقا اندلع في محصول الحنطة شمال بعقوبة .وقال الدفاع المدني في بيان اليوم ان”فرق الاطفاء التابعة اخمدت حريقا اندلع في محصول الحنطة في قرية جيزاني الجول في قضاء الخالص “.واضاف انه :” تمت السيطرة على النيران واخمادها في وقت قياسي ” .

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