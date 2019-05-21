2019/05/21 | 20:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة التربية، الثلاثاء، عن تحديد حالات الغش في الكورسات.وقالت الوزارة في بيان وتلقته وكالة صدى، إن “حالة غش الطالب في نهاية الكورس الاول او نهاية الكورس الثاني يعد راسبا في المادة التي غش فيها فقط ويؤدي الامتحان في الدور الثاني”.وأضافت أنه “في حالة غش الطالب في الدور الثاني نهاية الكورس الاول او

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة التربية تحدد حالات الغش في الكورسات وكالة صدى الاعلام للانباء.

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