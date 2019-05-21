الكلابي: النزاهة النيابية تقلل من أثر المجلس الأعلى لمكافة الفساد

2019/05/21 | 20:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- انتقد عضو لجنة النزاهة النيابية يوسف الكلابي اليوم الثلاثاء، الاليات المتبعة لدى المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، داعيا الى ستراتيجية جديدة تشبه ستراتيجية محاربة الارهاب.وقال الكلابي في تصريح لـ/SNG/، إن “المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، مجلس تنسيقي بين الجهات الرقابية الرامية لمكافحة الفساد، وبما أن تلك الأجهزة أثبتت عجزا في مهمتها طيلة الأعوام الـ15 ماضية، فان ...

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