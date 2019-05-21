2019/05/21 | 20:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الثلاثاء، عن وضع بدائل استراتيجية في حال إغلاق مضيق هرمز، فيما أكد ان العراق وسط العاصفة بين أمريكا وإيران.وقال عبد المهدي خلال مؤتمره الصحفي الاسبوعي ، إن “الساعات المقبلة ستشهد ارسال عدد من الجهات او الاطراف الى عدد من العواصم ومنها واشنطن وطهران لمحاولة تهدئة الموقف وحدة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عادل عبد المهدي:وضعنا بدائل استراتيجية في حال إغلاق مضيق هرمز وكالة صدى الاعلام للانباء.

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