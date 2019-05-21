عادل عبدالمهدي:سنرسل وفوداً الى طهران وواشنطن لانهاء التوتر بين الطرفين

2019/05/21 | 20:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الثلاثاء، عزمه إرسال وفوداً إلى طهران وواشنطن لإنهاء التوتر بين الطرفين.وقال عبد المهدي خلال مؤتمره الصحفي الاسبوعي ، إن “العراق يقوم باتصالات عالية المستوى ورؤيته قريبة جدا من الرؤية الاوروبية لتسوية الأزمة في المنطقة “.وأضاف أن “المسؤولين الاميركيين والايرانيين اكدوا لنا عدم رغبتهم في خوض الحرب”.

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