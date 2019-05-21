مجلس محافظة البصرة يصوت على تأمين الرواتب

2019/05/21 | 20:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت مجلس محافظة البصرة في جلسته الاعتيادية التي عقدها،اليوم الثلاثاء، على تأمين رواتب المعلمين والمدرسين العقود لسنة كاملة..

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