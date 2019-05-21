شرطة واسط تعلن اعتقال شخص يتاجر بالحبوب المخدرة

2019/05/21 | 20:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ واسط

اعلنت مديرية شرطة محافظة واسط، الثلاثاء، اعتقال شخص يتاجر بالحبوب المخدرة في محافظة واسط.

وقالت

شرطة واسط في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “مكافحة مخدرات شرطة

واسط القت القبض على متاجر للحبوب المخدرة ايضاً تم ضبط بحوزته على كمية مختلفة الانواع

من الحبوب”.





يشار

الى ان القوات الامنية تعلن ين فترة واخرى عن اعتقال العديد من المتاجرين بالمواد المخدرة

ومتعاطيها في مناطق متفرقة من البلد.

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