2019/05/21 | 20:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ نينوى

أعلنت

مديرية الشؤون الداخلية والامن في محافظة نينوى، الثلاثاء، القبض على شخص ينتحل صفة

ضابط في جهاز مكافحة الإرهاب.

وذكرت

المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان ” بناءً على توجيهات

مدير عام الشؤون الداخلية والامن في محافظة نينوى اللواء حسين عبد الهادي محبوبه، وبإشراف

من قبل مدير الشؤون الداخلية، العميد ليث خليل الحمداني وبعد بعد ورود معلومات عن وجود

أشخاص ينتحلون صفة مفرزة تابعة لجهاز مكافحة الارهاب في نينوى واحدهم ضابط برتبة نقيب

وهم كل من المتهم (ق.ج.و) والمتهم الهارب (ع.م.ج)”.

وأضاف

البيان “حيث كانوا يقومون بابتزاز المواطنين من خلال تعاملات تجارية في مدينة

الموصل، فيما تم عرض الكيفية على القاضي المختص فقرر توقيفه وفق القرار ١٦٠ لسنة

١٩٨٣ وإكمال بقية التحقيق “.

وتابع

“نهيب المواطنين الكرام بالإبلاغ عن اي حالة مماثلة بالاتصال الهاتف المجاني لمديرية

العامة الشؤون الداخلية و الامن الخط الساخن ((٤٧٧))”.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

18

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على شخص ينتحل صفة ضابط بجهاز مكافحة الإرهاب في نينوى) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على شخص ينتحل صفة ضابط بجهاز مكافحة الإرهاب في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).