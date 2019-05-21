التربية تعلن تحديد حالات الغش في الكورسات

2019/05/21 | 20:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

أعلنت

وزارة التربية، الثلاثاء، عن تحديد حالات الغش في الكورسات.

وقالت

الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “حالة غش الطالب في

نهاية الكورس الاول او نهاية الكورس الثاني يعد راسبا في المادة التي غش فيها فقط ويؤدي

الامتحان في الدور الثاني”.

وأضافت

أنه “في حالة غش الطالب في الدور الثاني نهاية الكورس الاول او نهاية الكورس الثاني

وفي اي مادة يعد الطالب راسباً في صفه وللدورين”.

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