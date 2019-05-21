محافظ البصرة يوافق على احتساب مخصصات الخطورة لسائقي مركبات البلديات في الاقضية والنواحي

2019/05/21 | 20:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافقت حكومة البصرة المحلية على احتساب مخصصات الخطورة لموظفي مديرية بلديات محافظة البصرة الذين يعملون بصفة سائقي مركبات في بلديات أقضية ونواحي المحافظة .وقال محافظ البصرة اسعد العيداني في بيان لمكتبه الاعلامي :” على ضوء طلب قدم من قبل مجموعة من سائقي مديرية بلديات البصرة في الاقضية والنواحي والذي يطلبون فيه احتساب مخصصات الخطورة […]

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