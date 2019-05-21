أمانة بغداد تعلن تعرض أحد منتسبيها لإعتداء من قبل متجاوزين جنوبي العاصمة

2019/05/21 | 20:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت أمانة بغداد، الثلاثاء، تعرض أحد منتسبيها إلى اعتداء من قبل متجاوزين جنوبي العاصمة.

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