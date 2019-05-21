English | كوردى

بعد 18 يوماً.. القضاء يسلم الطفلتين المستدرجتين عبر الانستغرام إلى ذويهما


بعد 18 يوماً.. القضاء يسلم الطفلتين المستدرجتين عبر الانستغرام إلى ذويهما
2019/05/21 | 20:44
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء، تسليم القضاء طفلتين إلى ذويهما بعد وقوعهما بفخ النصب والاحتيال واستدراجهما من قبل شاب إلى العاصمة بغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد 18 يوماً.. القضاء يسلم الطفلتين المستدرجتين عبر الانستغرام إلى ذويهما ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد 18 يوماً.. القضاء يسلم الطفلتين المستدرجتين عبر الانستغرام إلى ذويهما ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).

كامل التفاصيل في: موازين ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا