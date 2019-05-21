بعد 18 يوماً.. القضاء يسلم الطفلتين المستدرجتين عبر الانستغرام إلى ذويهما

2019/05/21 | 20:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء، تسليم القضاء طفلتين إلى ذويهما بعد وقوعهما بفخ النصب والاحتيال واستدراجهما من قبل شاب إلى العاصمة بغداد.

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