ملعب النجف يدخل الخدمة الليلية

2019/05/21 | 20:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكدت وزارة الشباب والرياضة جاهزية ملعب النجف الدولي سعة 30 الف متفرج لاستقبال مباريات الدوري الممتاز بكرة القدم في الفترة المسائية ابتداءَ من الدور التاسع من المرحلة الثانية للموسم 2018-2019.

وقال مدير عام دائرة شؤون الاقاليم والمحافظات طالب جابر في بيان للوزارة ان "ملعب النجف الدولي بات جاهزا لاستقبال المباريات ليلا بعد ايصال التيار الكهربائي لمنظومة الانارة، وسيكون بامكان جماهيرنا الرياضية مشاهدة المباريات بعد موعد الافطار في شهر رمضان المبارك".وبين ان "لقاء فريقي نفط الوسط والنفط سيقام في الساعة العاشرة من مساء يوم غد الاربعاء، وذلك بعد التنسيق مع الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم الذي وافق على نقل المباراة الى الفترة المسائية".واضاف جابر ان "ملاكات وزارة الشباب والرياضة تواصل عملها الدؤب من اجل تهيئة ملاعب وزارة الشباب والرياضة بافضل صورة بعدما تهيئة الارضية ومدرجات الجمهور وكذلك الامور اللوجستية والخدمية الاخرى وهي تستقبل مباريات الدوري الممتاز، موضحا ان الجماهير الرياضية ستستمع باللقاءات الكروية وهي تقام في امسيات شهر رمضان الكريم".انتهى

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