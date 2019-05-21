عادل عبدالمهدي:المسؤولون الأمريكان والإيرانيون أكدوا لنا عدم رغبتهم بخوض الحرب

2019/05/21 | 20:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بين رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الثلاثاء، أن المسؤولين الأمريكان والإيرانيين أكدوا للحكومة العراقية عدم رغبتهم بخوض الحرب.وقال عبد المهدي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي ، إن “المسؤولين الأمريكان والإيرانيين أكدوا لنا عدم رغبتهم بخوض الحرب”، لافتا إلى إن “مسولية الحكومة هي الدفاع عن العراق وشعبه لتأمينه خطر الحرب”.وأضاف أن “الحكومة في مرحلة

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