أعادة ارساليتي شيش تسليح مخالفة في كمرك المنذرية

2019/05/21 | 20:45

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أعلنت السلطة الكمركية في مركز كمرك المنذرية الحدودي في محافظة ديالى اليوم الثلاثاء عن أعادة أصدار أرساليتين محملتين بشيش تسليح ومقاطع حديد الى

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