2019/05/21 | 20:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القوات الامنية تلقي القبض على مسؤول سبايا داعش"صورة" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/05/21 | 20:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوات الامنية تلقي القبض على مسؤول سبايا داعش"صورة") نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القوات الامنية تلقي القبض على مسؤول سبايا داعش"صورة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).