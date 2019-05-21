استرالي يعثر على قطعة ذهب خالص وزنها 1.4 كيلوغرام

2019/05/21 | 20:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة عثر رجل أسترالي من هواة البحث عن المعادن النفيسة على قطعة ذهب خالص وزنها 1.4 كلغم تقدر قيمتها بمئة ألف دولار أسترالي.بحسب Daily Mail.وقد عثر الرجل الذي لم يكشف عن اسمه على قطعة الذهب الطبيعية النادرة عندما كان يمارس هوايته في البحث عن الذهب في مقاطعة جولدفيلدز-إسبيرانس بواسطة جهاز بسيط لكشف […]

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