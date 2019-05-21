قوات الأمن المصرية تقتل 16 يشتبه بأنهم متشددون بسيناء

2019/05/21 | 20:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس قالت وزارة الداخلية المصرية في بيان يوم الثلاثاء إن قوات الأمن قتلت 16 شخصا يشتبه بأنهم متشددون في محافظة شمال سيناء، وعثرت معهم على أسلحة ومتفجرات.وقال البيان إن المشتبه بهم كانوا يخططون “لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية ضد المنشآت الهامة والحيوية واستهداف الشخصيات الهامة بمناطق مختلفة بالعريش” وهي عاصمة

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