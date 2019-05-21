مبعوث الأمم المتحدة : يجب وقف الدول التي تغذي الصراع في ليبيا بالسلاح

2019/05/21 | 20:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس حذر غسان سلامة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء من أن ليبيا على شفا حرب أهلية يمكن أن “تؤدي إلى تقسيم دائم للبلاد” وحث الأمم المتحدة على منع الدول من تغذية الصراع بالأسلحة.‌ ولم يحدد سلامة أسماء الدول التي تقدم السلاح لحكومة الوفاق الوطني التي

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