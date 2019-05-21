2019/05/21 | 20:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجّه الفنان أحمد السقا، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، الشكر لطبيب جراحة العظام أحمد عز، الذي أجري له عملية جراحية عاجلة بمنطقة الساق.وكتب السقا “ربنا دايمًا بتقديره وحكمته بيجعل لك ناس وأسباب لمساعدتك”، وأضاف: “كان عندي إصابة في رجلي، وربنا أكرمنى بدكتور مصري اسمه أحمد عز استشاري جراحات العظام والمفاصل والعمود الفقري..

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أحمد السقا يعلن إجراء جراحة عاجلة في ساقه وكالة صدى الاعلام للانباء.

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