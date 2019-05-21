2019/05/21 | 20:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس تعامل أسطورة كرة القدم، دييغو مارادونا، بسخرية مع فيلم جديد عن حياته، وطالب بمقاطعة مشاهدته عند عرضه الشهر المقبل.وفي ملصق للترويج للفيلم الوثائقي الممتد لساعتين عن النجم الأرجنتيني المثير للجدل كُتب «دييغو مارادونا: المتمرد والبطل والمحتال»، لكن اللاعب السابق الفائز بكأس العالم أبدى غضبه من كلمة «المحتال».وقال مارادونا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مارادونا عن فيلمه الجديد: لا تذهبوا وتشاهدوه وكالة خطوة برس.

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