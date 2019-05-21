الهيئة العربية للتصنيع تعقد تحالفا مع كبري الشركات الصينية

2019/05/21 | 20:56

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المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي وماريان جرجس

ثمار نتائج زيارة الرئيس السيسي للصينالعربية للتصنيع تقود تحالف قوي لريادة صناعة نظم النقل الذكي لتوفير أفضل نظم النقل الحضاري للمواطن المصريتم توقيع مذكرة للتفاهم بهدف تشكيل تحالف مع شركة شنغهاي وانكسيانج احدي كبري الشركات الصينية المتخصصة في صناعة الأتوبيسات الكهربائية بالتعاون مع الشركات الكبري المتخصصة في الأنظمة الذكية بمصر في مجال تشغيل وإدارة وسائل النقل بالمدن طبقا للمعايير والمواصفات العالمية وهي شركات مواصلات مصر ويونايتد انفستمنت وايزي موبيلتيمن جانبه, أكد Wu Wei مدير عام شركة وانكسيانج الصينية إحدي كبري الشركات الرائدة لصناعة الأتوبيسات الكهربائية أن التعاون بين القاهرة وبكين سيشهد تحويلا إستراتيجيا لدعم نقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي للأتوبيسات الكهربائية , معربا عن تطلع بلاده للتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع نظراً لما تتمتع به من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية كبيرة وكوادر بشرية مدربة علي مستوي عال من الكفاءة.وأوضح أن مراكز التطوير والأبحاث بشركة وانكسيانج الصينية ستدعم متطلبات التشغيل المناسبة لأوجه التطبيق بالقاهرة الكبري والمدن العمرانية الجديدة ,مشيرا إلي ان الشركة تساهم بنسبة 43% من أنظمة النقل الذكي بمدينة شنغهاي الصينية .كما أوضح د.



هشام طه رئيس شركة مواصلات مصر الرائدة في مجال تقديم خدمات النقل العام الذكي , أن التحالف يتضمن إدخال منظومة تشغيل وإدارة إلكترونية ذكية لخدمة النقل العام تعمل طبقا للمعايير الدولية للنقل الحضري المستدام داخل المدن.واشار د.



مازن ماجد المنشاوي نائب رئيس شركة يونايتد إنفستمنت إلي إلتزام الشركة بتقديم كافة الخدمات الإستشارية لتطوير الأعمال من خلال التحالف مؤكدا الفوائد الإقتصادية والبيئية لإدخال وتشغيل منظومة الإتوبيسات الكهربائية .كما أشار م.



تيسير الهواري رئيس شركة إيزي موبيلتي المتخصصة في تقنيات النقل العام إلي إستعداد الشركة لتقديم كافة الحلول التكنولوجية لمنظومات إدارة النقل الذكي بتطبيقاته المختلفةومن جانبه أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع علي تواصل الجهود لإستثمار نتائج الزيارة الناجحة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي للصين خلال قمة الحزام والطريق وتأكيد سيادته علي زيادة مجالات التعاون المشترك مع الشركات الصينية للاستفادة من التجربة الناجحة للصين في الصناعة

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